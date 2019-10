Australia. Un instructor de echitaţie, inculpat pentru cruzime faţă de animale Barbatul in varsta de 49 de ani a fost acuzat totodata ca a conspirat pentru escrocarea organizatorilor curselor de cai, dar si de detinere ilegala a unei arme, gasita in urma unor perchezitii desfasurate in luna ianuarie pe doua proprietati, a indicat politia australiana intr-un comunicat. Potrivit televiziunii publice australiene ABC, este vorba despre instructorul de echitatie Darren Weir. Acestuia i s-a interzis anterior sa isi exercite profesia in statul Victoria din sudul tarii, dupa ce s-a descoperit ca utiliza instrumente de stimulare electrica pentru cresterea performantelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

