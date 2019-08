Stiri pe aceeasi tema

- Australienii din mai multe zone ale tarii au avut parte de un weekend cu vreme de iarna si viscol, iar in regiuni din sud-estul continentului a nins pentru prima oara in ultimele decenii, relateaza luni Xinhua.

- O femeie aflata intr-o masina a murit dupa ce un arbore s-a prabusit pe autovehiculul care se deplasa pe un drum din statul Victoria. Doi copii si un barbat aflati in aceeasi masina au fost spitalizati, a indicat politia.Rafalele puternice de vant, de 100 km/h, au luat pe sus acoperisul…

- O femeie a decedat, mai multe curse aeriene au fost anulate pe aeroporturile din Sydney si Melbourne, iar numeroase proprietati au ramas fara electricitate, vineri, din cauza rafalelor puternice de vant care au maturat statele din sud-estul tarii, relateaza Reuters. O femeie aflata intr-o…

- Australia a exclus primirea pe teritoriul sau a noilor arme conventionale cu raza medie de actiune, dupa o vizita a lui Esper la Sydney."Nu am intrebat pe nimeni despre desfasurarea de rachete in Asia", a declarat seful Pentagonului inainte de a ajunge la Tokyo. "Nu am intrebat niciodata,…

- Parlamentarul independent din Sydney care se afla în spatele proiectului de lege pentru dezincriminarea avortului în Noul Wales de Sud (NSW) le-a cerut "iertare femeilor pentru faptul ca a durat atât de mult pentru ca statul sa faca aceasta schimbare", scrie news.com.au.Alex…

- Pisicile sunt, in opinia multor iubitori de animale, companioni ideali, insa pentru fauna salbatica din Australia ele reprezinta o amenintare letala, fiind responsabile anual de uciderea a 2 miliarde reptile, pasari si mamifere, conform unui studiu publicat marti, citat de agentia Xinhua. Cercetarea…

- Cel putin 5.400 de persoane au fost evacuate din cauza apelor care au inundat mai multe regiuni din centrul si sudul statului Uruguay, a informat marti Sistemul National de Urgenta (Sinae), citat de agentia Xinhua potrivit Agerpres Zona cea mai afectata este Durazno, capitala departamentului…

- Speranta de viata in Australia este in scadere sub presiunea cresterii obezitatii, arata un studiu realizat de Universitatea din Melbourne si citat marti de agentia Xinhua potrivit Agerpres. Dupa o crestere rapida timp de 20 de ani, speranta de viata in Australia a scazut si se situeaza in…