Australia semnează un contract pentru submarine de 50 de miliarde de dolari cu Franța Australia a semnat luni un contract de producție cu constructorul francez Naval Group pentru o flota de 12 submarine noi, în valoare de 50 de miliarde de dolari australieni ($ 35,5 miliarde), încheind o disputa de doi ani care punea la îndoiala una dintre cele mai profitabile oferte din domeniul apararii din lume, relateaza Reuters.

Australia a selectat constructorul francez ca ofertant preferat pentru flota de submarine în 2016 înainte de alte oferte din Japonia și Germania.



Cu toate acestea, contractele finale au fost amânate pe fondul rapoartelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treilea an consecutiv, Elveția a fost desemnata cea mai buna țara in care sa traiești, potrivit unui clasament realizat de U.S. News & World Report. Clasamentul anual al publicației se bazează pe răspunsurile a peste 20.000 de participanți la un chestionar, scrie CNBC.…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild, citand un raport guvernamental, transmite…

- ​Justiția americana a deschis o ancheta penala împotriva Huawei sub banuiala ca grupul chinez ar fi furat tehnologie de la rivalii americani, scrie Wall Street Journal. Informația este înca o lovitura pentru Huawei care a negat vehement ca ar spiona pentru China și a spus ca este o victima…

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat joi ca veniturile gigantului chinez ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 21%, la 108,5 miliarde de dolari, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . Compania a obtinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicatii destinate…

- Licenta bancara va permite utilizatorilor sa isi depuna salariile direct in Revolut, iar depozitele vor fi garantate pana la 100.000 de euro prin Schema Europeana de Garantare a Depozitelor. In plus, Revolut va incepe sa lucreze pentru a permite descoperiri de cont (overdraft) si imprumuturi, atat…

- Citand surse din apropierea acestui dosar, WSJ sustine ca oficialii americani au contactat omologii lor guvernamentali si directorii companiilor de telecomunicatii din tarile aliate unde echipamente produse de Huawei sunt deja utilizate pentru a-i avertiza cu privire la riscurile la adresa securitatii…

- Guvernul american incearca sa convinga furnizorii de Internet si telefonie mobila din tarile aliate sa evite echipamentele de telecomunicatii Huawei produse de firma chineza Huawei Technologies, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal. Citand surse din apropierea acestui…

- Australia nu va semna acordul ONU privind migratia pentru ca ar insemna sa isi compromita politicile dure in domeniu si sa puna in pericol securitatea nationala, a declarat prim-ministrul Scott Morrison miercuri, scrie Reuters.Astfel, Australia se alatura Statelor Unite, Israelului si mai…