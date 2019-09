Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala de rugby a inceput, vineri, in Japonia, iar in primul meci selectionata nipona a invins Rusia, scor 30-10, potrivit news.ro.In al doilea meci al grupei, Rusia va evolua cu Samoa, marti, iar Japonia va juca, sambata, la 28 septembrie, contra Irlandei. Sambata, la Cupa Mondiala,…

- Serviciile de informații australiene au stabilit ca statul chinez a fost cel responsabil de atacurile cibernetice lansate asupra parlamentului național și a celor mai mari trei partide politice, înainte de alegerile naționale din mai, scrie Reuters. Agenția responsabila pentru securitate…

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din casele lor amenintate de peste 130 de incendii izbucnite in doua state din estul Australiei, au informat marti autoritatile locale citate de EFE. Pana la aceasta data s-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut…

- Al treilea an consecutiv de seceta in Australia ar putea duce la o scadere cu 10% a recoltei de grau a acestei tari fata de precedentele estimari, sustin traderii si oficialii din sectorul agricol, transmite...

- Australienii din mai multe zone ale tarii au avut parte de un weekend cu vreme de iarna si viscol, iar in regiuni din sud-estul continentului a nins pentru prima oara in ultimele decenii, relateaza luni Xinhua. Regiunea Blue Mountains (Muntii Albastri) din statul Noul Wales de Sud, situata la doar 50…

- O femeie aflata intr-o masina a murit dupa ce un arbore s-a prabusit pe autovehiculul care se deplasa pe un drum din statul Victoria. Doi copii si un barbat aflati in aceeasi masina au fost spitalizati, a indicat politia.Rafalele puternice de vant, de 100 km/h, au luat pe sus acoperisul…

- Parlamentarul independent din Sydney care se afla în spatele proiectului de lege pentru dezincriminarea avortului în Noul Wales de Sud (NSW) le-a cerut "iertare femeilor pentru faptul ca a durat atât de mult pentru ca statul sa faca aceasta schimbare", scrie news.com.au.Alex…

- Retelele de socializare online Facebook, Instagram si Whatsapp se confrunta cu probleme tehnice, miercuri, in numeroase tari, inclusiv in spatiul Uniunii Europene si in Statele Unite, relateaza publicatiile germane Bild si Merkur.de. Numerosi utilizatori au semnalat probleme in Germania, Spania,…