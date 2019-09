Australia se alătură Statelor Unite, cerând Chinei să renunțe la statutul de "economie în curs de dezvoltare" Comunitatea globala a cooperat cu China pentru ca aceasta sa poata crește, însa acum trebuie sa ceara acesteia, în calitatea sa de a doua mare economie mondiala, sa devina mai transparenta în legatura cu relațiile sale comerciale și sa își asume o parte mai mare din responsabilitatea comuna referitoare la combaterea schimbarii climatice, a declarat Morrison, potrivit Reuters.



"Instituțiile globale trebuie sa își ajusteze cadrele pentru China, ca recunoaștere a acestui nou statut", a spus Morrison în timpul unui discurs în fața Consiliului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O delegație talibana s-a întâlnit în Beijing cu reprezentantul chinez pentru Afganistan, dupa ce președintele Trump a anulat în mod neașteptat negocierile cu talibanii, la începutul lunii, scrie DW. Suhail Shaheen, un purtator de cuvânt pentru talibanii afgani…

- Modul Chinei de a riposta la protestele anti-chinezești din Hong Kong duce Occidentul, dupa cum vom vedea, în pragul a doua întrebari fundamentale pentru economia lumii. Pentru ca discutam despre modul cum SUA și alte state vor trata de acum înainte, inclusiv economic, China.…

- Amazon.com va fi nevoita sa mareasa preturile in SUA in medie cu 2,1% - 2,6%, pentru a compensa impactul tarifelor aplicate de administratia Trump produselor din China, estimeaza analistii Bank of America Merrill Lynch, transmite Reuters.

- ''Condamnam violenta si le solicitam tuturor partilor sa dea dovada de retinere, dar ramanem hotarati in sprijinirea libertatii de exprimare si a libertatii de reunire pasnica in Hong Kong'', a spus un purtator de cuvant al diplomatiei americane. Acesta a respins categoric ''acuzatiile false…

- Negociatorul principal al Chinei, Liu He, si ministrul Comertului, Zhong Shan, au discutat cu reprezentantul american pentru Comert Robert Lighthizer si cu secretarul Trezoreriei Steve Mnuchin, au indicat media chineze, si au emis ''un protest solemn'' impotriva noilor taxe vamale care urmau sa intre…

- Semnificatia razboiului comercial dintre China si SUA ajunge cu mult dincolo de impactul bataliei taxelor vamale sau de care dintre cei doi autoproclamati lideri autoritari va câstiga dreptul de a se fuduli. Dupa cum stateau lucrurile si în anii '30, aparentul derapaj implacabil catre…

- Presedintele american Donald Trump a respins ingrijorarile privind un razboi comercial prelungit cu China, declarand ca SUA "sunt intr-o pozitie foarte solida", la o zi dupa ce administratia sa a sporit tensiunile etichetand Beijingul drept manipulator valutar, transmite Reuters prleuat de agerpres.…

- Liderii africani au lansat duminica o zona comerciala libera care, daca va avea succes, va uni 1,3 miliarde de oameni si va crea 3.400 miliarde de dolari, deschizand calea unei noi ere a dezvoltarii, relateaza Reuters, citata de News.ro. Dupa patru ani de discutii, in luna martie s-a ajuns la un acord…