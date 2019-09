Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au ramas uimiti când au descoperit o insula plutitoare care se îndreapta spre Australia. Potrivit savantilor de la centrul NASA de observare a Pamântului, insula este formata din piatra ponce si ar fi aparut în urma eruptiei unui vulcan submarin.Citeșe…

- Creierul oamenilor creativi este mult mai complex, potrivit cercetatorilor. Mai exact, aceștia au mai multe conexiuni neuronale între emisfera stânga și cea dreapta, fața de persoanele normale.

- Cercetatorii au reușit sa descopere și sa înțeleaga modul de funcționare a creierului uman, stimulii la care acesta raspunde, dar și cum poate fi pastrat în cea mai buna forma pentru o perioada cât mai lunga.

- Oamenii de stiinta au anuntat ca au reusit, cu ajutorul celulelor stem, sa faca un pas important in directia ''repararii'' inimilor afectate de atacul de cord, ceea ce ar conduce la prima terapie pentru insuficienta cardiaca si la evitarea necesitatii transplantului, relateaza vineri…

- Cum ar fi daca lumea în care traim ar fi doar un univers simulat, iar noi am fi doar niște personaje în acesta? Dar daca tot ce cunoaștem - oameni, mediu înconjurator, simțuri - ar fi o iluzie elaborata?

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului,…

- ​Maria Sharapova (80 WTA) a abandonat în primul tur la Wimbledon, în momentul în care era condusa cu 5-0 în decisiv de Pauline Parmentier (88 WTA). Franțuzoaica s-a aratat deranjata de decizia adversarei sale, fiind de parere ca ar fi putut sa termine meciul. "Când…

- Specialistii in planetologie au descoperit recent ca portiunile galbene de pe suprafata unui satelit al planetei Jupiter, Europa, reprezinta depozite de clorura de sodiu, un compus chimic cunoscut pe Pamant sub denumirea de "sare de masa", potrivit unui comunicat publicat miercuri de Jet Propulsion…