Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața interna în sectorul gazelor naturale. Practic,…

- CCR: Legea privind aducerea in țara a rezervelor de aur, constituționala Curtea Constitutionala a respins astazi sesizarea PNL si USR asupra legii privind aducerea rezervelor de aur în tara. Liberalii au contestat în aprilie actul normativ initiat de parlamentari ai PSD, care vizeaza…

- EximBank și Național Bank of Greece au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Romaneasca iar in urma acestei tranzacții instituția controlata de Ministerul Finanțelor va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala. Ca urmare a finalizarii…

- Naționala de tineret a Romaniei susține vineri, la Cesena, de la ora 19.30, cel de-al doilea meci la Euro 2019, impotriva Angliei, ranita de infrangerea dramatica, 1-2 cu Franța. Mirel Radoi și-a motivat baieții cu imagini de la memorabilul meci Romania – Anglia 3-2, disputat pe 20 iunie 2000, la Euro…

- Raluca Turcan a fost propusa pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților de catre PNL, PMP și USR. Anunțul a fost facut chiar de catre deputatul liberal, alaturi de alaturi de Dan Barna, liderul USR, și de Eugen Tomac, președintele PMP, relateaza stiripesurse. „Desemnarea președintelui Camerei…

- Pana in prezent, epidemia de opioide a afectat in mare masura Statele Unite, unde, potrivit OECD, aproape 400.000 de persoane au decedat din cauza supradozelor in perioada 1999-2017, fapt care a avut drept urmare scaderea sperantei de viata in ansamblu pentru prima data in peste 60 de ani. 'Statele…

- Judecatorii CCR vor dezbate pe 28 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarile facute de catre Parlament la Codul penal si Codul de procedura penala. „Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea…