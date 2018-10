Prim-ministrul australian Scott Morrison a prezentat luni scuze nationale victimelor pedofiliei, recunoscand in parlament ca statul a esuat in confruntarea cu aceste ''crime malefice'', relateaza France Presse. "Ele au fost comise impotriva australienilor de catre australieni, si nu de inamici prezenti in mijlocul nostru", a denuntat prim-ministrul intr-un discurs difuzat in direct la televiziune, inainte de a evoca victimele. "Ca natiune, noi am esuat in obligatiile noastre fata de ei, i-am neglijat si aceasta nu va acoperi niciodata rusinea", a adaugat el, in mod vizibil foarte…