Stiri pe aceeasi tema

- Preotii nu ar trebui sa se implice in politica, a transmis Mitropolitul Clujului, Inaltpreasfintitul Andrei Andreicut, dar pot recunoaste calitatile morale ale unui om, indiferent de partid.

- Flancat de catre cantareti rock cu salopete galbene si tricouri negre cu cranii pe ele, presedintele Ucrainei Petro Porosenko si-a strans pumnul, a dansat pe ritmul muzicii si le-a facut cu mana sustinatorilor din afara stadionului de fotbal din Kiev, duminica, scrie Reuters.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea i-a atacat vineri pe liderii europeni dupa ce aceștia somasera Guvernul sa nu emita ordnanțe de urgența care sa afecteze statul de drept. Dragnea spune ca liderii europeni sunt în campanie electorala și ca au transformat România în minge. "Este…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a.c. incepe in data de 27 aprilie si se incheie in 25 mai, la ora 7.00, dar partidele politice au impanzit deja orasul cu bannere si corturi electorale. In campania electorala utilizarea lor este interzisa de lege, astfel incat ...

- Premierul Viorica Dancila a raspuns la atacul presedintelui Klaus Iohannis la adresa PSD. Liderul de la Palatul Victoria a subliniat ca seful statului a facut din sedinta solena un eveniment de „campanie electorala”.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi ca va convoca un referendum pe probleme din justiție in data de 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, motivand ca "așa nu se mai poate". Prima reactie din opozitie vine de la Dacian Ciolos, liderul PLUS. Fostul premier cheama deja romanii la vot, pentru…

- Campania electorala le-a dat posibilitate concurentilor sa castige increderea alegatorilor, insa putini dintre ei au folosit aceasta oportunitate. Cele mai multe greseli le-au facut, totusi, cei din blocul binomului PAS-PPDA.

- Vicepreședintele PSD, Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de la Cotroceni pe Legea Bugetului. Fifor arata ca Iohannis este intr-o campanie electorala disperata și a calcat linia roșie facand campanie electorala pe fața pentru PNL de la pupitrul Cotroceniului.Vezi…