- Seful demisionar al Interpol,Meng Hongwei,viceministrul chinez al Securitatii Publice, face,potrivit Beijingului,obiectul unei anchete pentru coruptie in China, fiind acuzat ca ar fi „acceptat mita”. Beijingul are o politica extrem de drastica in privinta oficialilor corupti. Meng a „acceptat mita si…

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, ca reactie la tarifele introduse de presedintele american Donald Trump pentru produse chinezesti de 200 de miliarde de dolari, transmite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

- Jack Ma, un fost profesor de engleza care a fost respins de nenumarate ori de universitați și de companii, a creat un imperiu de 400 de miliarde dolari care a schimbat online-ul chinez. A fost numit in multe feluri, de la "noul imparat al Chinei", pana la "misionar al Chinei moderne", dar a fost și…

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari, relateaza BBC.

- Germania ar urma sa aiba un excedent comercial - exporturi mai mari decat importurile - la finele acestui an de 299 de miliarde de dolari (264 de miliarde de euro), cel mai mare din lume, arata un raport al Centrului pentru Studii Economice Ifo din Germania. Germania ar urma sa aiba un…