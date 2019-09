Australia - Peste o sută de incendii de pădure, active în estul ţării Desi mai sunt inca trei luni pana la vara australa, in statul Queensland continua sa fie active 65 de incendii de padure, iar conditiile meteo adverse sunt prognozate si marti.



Sefa executivului din Queensland, Jackie Trad, a informat ca 47 "de structuri", majoritatea locuinte, au fost afectate sau distruse de flacarile ce provoaca ingrijorare mai ales la sud de Brisbane si in jurul orasului Cairns.



"Nu exista indoiala ca odata cu cresterea temperaturilor provocate de schimbarile climatice, lucru de care oamenii de stiinta ne-au avertizat, astfel de incidente vor fi mai frecvente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

