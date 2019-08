Stiri pe aceeasi tema

- O insula plutitoare de aproape 60 de kilometri patrați se indreapta spre Australia. Ar putea fi benefica pentru refacerea Marii Bariere de Corali. Aceasta este formata din piatra ponce și ar fi aparut in urma erupției unui vulcan submarin, potrivit sciencealert.com, care citeaza NASA. FOTO: Facebook.com/Sail…

- Oamenii de stiinta au ramas uimiti cand au descoperit o insula plutitoare care se indreapta spre Australia, potrivit stirileprotv.roPotrivit savantilor de la centrul NASA de observare a Pamantului, insula este formata din piatra ponce si ar fi aparut in urma eruptiei unui vulcan submarin.…

- Angela Merkel a avertizat miercuri impotriva consecintelor economice ale unui Brexit fara acord, inaintea unei intalniri cu Boris Johnson, care reclama o redeschidere a negocierilor cu UE, dar intentioneaza sa paraseasca blocul, orice s-ar intampla, la 31 octombrie, relateaza AFP.

- Australia a anuntat ca va aloca 500 de milioane de dolari australieni (338 de milioane de dolari americani) regiunii Pacificului in contextul luptei contra efectelor schimbarilor climatice, inclusiv pentru imbunatatirea rezistentei in fata

- Extinctia padurilor in care traiesc elefantii ar intensifica schimbarile climatice. Aceasta este noua teorie a cercetarilor care leaga hrana elefantilor de o crestere a cantitatii de carbon pe care padurile o pot stoca.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut, duminica, la Abu Dhabi, sa se actioneze urgent pentru a se evita o catastrofa climatica, relateaza AFP. Guterres a atras atentia asupra faptului ca schimbarile climatice sunt mai rapide decat s-a preconizat. „Suntem aici pentru ca planeta se confrunta…

- Lumea risca din ce in ce mai mult sa devina un „apartheid climatic“, unde cei bogati vor plati pentru a scapa de caldura si foametea cauzate de criza climatica care se agraveaza pe zi ce trece, in timp ce restul planetei sufera, potrivit unui raport al unui specialist ONU in domeniul drepturilor omului.

- 'Astfel, am reusit sa finalizam in negocieri Regulamentul privind stabilirea standardelor de emisii de CO2 pentru vehicule grele, care are drept beneficii reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul transporturilor, reducerea costurilor de operare pentru operatorii de transport, impulsionarea…