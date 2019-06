Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei acțiuni a polițiștilor petroșaneni, au fost indentificați autorii unui jaf, comis luni noaptea, in jurul orei 22:00, asupra unei femei din Petroșani, care mergea singura spre casa. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca autorii talhariei sunt doi tineri in varsta de 16 ani,…

- Ora Pamantului, are loc sambata, pe 30 martie 2019, in intervalul orar obisnuit: 20.30 - 21.30, va reuni inca o data milioane de oameni din intreaga lume care-si arata angajamentul fata de Planeta. Ora Pamantului 2019 este un moment-cheie pentru oameni, companii, autoritati sa isi foloseasca puterea…

- Dr. Dre a sters o postare de pe retelele de socializare in care se mandrea ca fiica sa a intrat la o prestigioasa universitate americana ''prin forte proprii'', dupa ce mai multe comentarii i-au amintit rapperului de donatia pe care a facut-o respectivei institutii, informeaza BBC.…

- Finlanda a fost declarata cea mai fericita țara din lume pentru al doilea an consecutiv, conducand topul in care au fost incluse 156 de națiuni. Raportul privind fericirea mondiala, lansat miercuri, a realizat topul celor mai fericite țari in 2019 analizand factori precum speranța de viața, sprijinul…

- Unul dintre atacatorii asupra moscheii din Noua Zeelanda, barbatul identificat sub numele fals de Brenton Tarrant, a publicat un manifest pe o retea de socializare inainte de comiterea atentatului terorist, scrie presa neozeelandeza. Manifestul este organizat sub forma de intrebare si raspuns. „Cine…

- Cursa fara rusine in orasul Nimbin din Australia. Zeci de femei si barbati au urcat goi pe biciclete si au dat o tura pe strazile din localitate.Prin acest eveniment excentric, organizatorii isi propun sa atraga atentia comunitatii asupra sigurantei ciclistilor in trafic.