Australia - O nouă hecatombă a peştilor într-un bazin hidrografic din sud-estul ţării Cel mai mare bazin hidrografic din Australia a devenit din nou o adevarata hecatomba a pestilor la cateva saptamani dupa moartea a aproape un milion de astfel de vietuitoare, al treilea episod de acest gen care are loc in mai putin de doua luni, au anuntat luni autoritatile si locuitorii, citati de AFP.



Guvernul federal a pus catastrofa, care afecteaza imensul bazin Murray-Darling din sud-estul tarii, pe seama secetei severe din aceasta perioada a anului, insa specialistii si locuitorii sustin ca fenomenul ar fi fost provocat de activitatile de extractie si de poluarea excesiva.

