Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, in timp ce bombe cu petrol au explodat sambata seara in cartierul Wan Chai, din centrul orasului, informeaza duminica Reuters. Agentia de presa britanica noteaza ca protestele, care s-au intensificat, au intrat in a 10-a saptamana.…

- O femeie a decedat, mai multe curse aeriene au fost anulate pe aeroporturile din Sydney si Melbourne, iar numeroase proprietati au ramas fara electricitate, vineri, din cauza rafalelor puternice de vant care au maturat statele din sud-estul tarii, relateaza Reuters. O femeie aflata intr-o…

- O australianca, inculpata duminica, este suspectata ca și-a decapitat mama în prezența unui copil - o scena descrisa ca fiind oribila de catre poliție - înainte ca aceasta sa așeze capul victimei pe aleea din fața casei unor vecini, relateaza AFP. Poliția australiana a spus, potrivit…

- Protestatarii s-au adunat duminica pe bulevardul Champs Elysees, la cateva ore dupa ce presedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militara de Ziua Frantei alaturi de mai multi lideri europeni, potrivit Reuters. Bulevardul din centrul Parisului a fost redeschis traficului de indata ce parada…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca poliția lucreaza non-stop, dupa ce patru persoane au fost ucise intr-un interval de 28 de ore in capitala Marii Britanii, inclusiv o femeie insarcinata care a fost injunghiata, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Kelly Mary Fauvrelle, in varsta de 26…

- Politia a inceput sa investigheze cazul joi noaptea imediat dupa ce inregistrarea video in care demnitarul se ridica brusc de pe scaun, o impinge pe femeie si o apuca de gat a devenit virala. Mai multe voci au inceput deja sa ii ceara demisia de la ministerul de externe, relateaza Guardian, preluat…

- Poliția din Brașov face cercetari in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie și amenințare dupa ce o femeie și-a batut soțul cu o telecomanda. "In fapt, la data de 21 mai 2019, in jurul orei 19.30, o femeie, in varsta de 57 ani, din municipiul Brașov,…