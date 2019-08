Stiri pe aceeasi tema

- "Speram ca Australia va colabora cu noi la unele dintre cele mai presante provocari de politica externa din prezent, precum eforturile de a stabiliza Siria, de a proteja Afganistanul de teroare si de a infrunta atacurile neprovocate ale Republicii Islamice Iran asupra navigatiei internationale in…

- Statele Unite se opun comportamentului destabilizator al Chinei in regiunea Indo-Pacific, a afirmat secretarul american al apararii, Mark Esper, duminica, in Australia, in conditiile in care cele doua natiuni poarta un razboi comercial in crestere, informeaza Reuters. "Credem cu tarie ca nicio natiune…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa instaleze sisteme de rachete cu raze medie de actiune in tari aliate din Asia, in contextul anularii Tratatului Fortelor Nuclerare Intermediare (INF), anunta secretarul Apararii, Mark Esper, situatie care va genera preocupari in China si Coreea de Nord.…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat sambata ca este in favoarea desfasurarii relativ curand in Asia de rachete terestre cu raza medie de actiune. Declaratia a fost facuta la o zi dupa ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind eliminarea fortelor nucleare intermediare (INF)…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate,…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate, potrivit…

- Marinarii chinezi și americani s-au ciocnit luni pentru a doua oara in doua saptamani in Marea Chinei de Sud, Beijingul protestand fața de prezența unei nave de razboi a Washingtonului, relateaza AFP.