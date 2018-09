Stiri pe aceeasi tema

- Psihologii, medicii și judecatorii trag un semnal de alarma: tot mai mulți copii cad prada dependenței de substanțe interzise. La Cluj, numarul celor care suna dupa ajutor la 112 a crescut fața de anul trecut.

- Un parior a jucat suma de 35.000 de dolari la pariuri pe victoria lui Federer, dar elvețianul a pierdut în fața lui John Millman. Nefericitul parior a ales sa mizeze o suma mare, 35.000 de dolari (echivalentul a 140.178 de lei), pe o victorie considerata sigura…

- Kaos, un ciobanesc german, a fost numit "Eroul de la Amatrice", dupa ce a gasit supraviețuitorii ingropați sub moloz in orele de dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a distrusul micul oraș italian in august 2016. Alaturi de proprietarul sau, Fabiano Ettore, Kaos a fost printre…

- Eroul de la Amatrice, otravit. Moarta lui Kaos, cainele care a gasit supraviețuitori in urma cutremurului din 2016, a starnit revolta in Italia, scrie The Guardian. Kaos, un ciobanesc german, a fost numit ”Eroul de la Amatrice”, dupa ce a gasit supraviețuitorii ingropați sub moloz in orele de dupa ce…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a fost invinsa de Katerina Stewart (SUA), cu 7-6 (4), 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului ITF de la Praga (Cehia), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari. Stewart (21 ani, 234 WTA) a obtinut victoria dupa doua ore si 18 minute.…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in penultimul act cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Ekaterina Makarova…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne Marea Britanie , dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in penultimul act cuplul Nadia Kicenok Ucraina Ekaterina Makarova…