Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea mediteraneana Cannes de pe Coasta de Azur, al patrulea cel mai important port francez in care acosteaza nave de croaziera, va interzice incepand de anul viitor ambarcatiunile poluante in incercarea de a creste calitatea aerului din localitate, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres.Interdictia…

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, a invins reprezentativa statului Fiji cu scorul de 39-21 (12-14), sambata, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale 2019 din Japonia, disputat la Sapporo. Meciul a avut doua reprize diferite, fijienii surprinzandu-si adversarii…

- Studentii de la Universitatea Goldsmiths din Londra nu vor mai putea achizitiona din campus hamburgeri, lasagna sau spaghete bologneze deoarece carnea de vita va fi interzisa din toamna in complexul universitar in contextul luptei contra schimbarilor climatice, relateaza marti AFP. Interdictia comercializarii…

- Interdictia comercializarii produselor care contin carne de vita va intra in vigoare in magazinele din campus in luna septembrie, a anuntat universitatea din capitala britanica intr-un comunicat, deoarece cresterea bovinelor este considerata o ramura a zootehniei mare consumatoare de apa si pentru…

- Circulația interzisa pe Transfagarașan, pe timp de noapte. Ce au pațit mai mulți tineri care nu au respectat interdicția. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov atrag atenția ca pe timpul nopții, circulația este interzisa intre Balea Cascada și Piscul Negru. Din pacate, azi noapte,…

- Circuitul Albert Park din Melbourne va gazdui curse de Formula 1 cel putin pâna în 2025, dupa o prelungire de doi ani a contractului de organizare a Marelui Premiu al Australiei, transmite News.ro.MP al Australiei este în calendarul Formulei 1 din 1985. Pâna în 1995,…

- Multe persoane aleg sa isi bea cafeaua imediat dupa ce se trezesc. Acest obicei nu este deloc unul sanatos. Va prezentam trei motive care va vor face sa va ganditi mai bine inainte de a va servi cafeaua dimineata, pe stomacul gol.