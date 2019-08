Australia - Mii de locuinţe fără electricitate şi trafic aerian perturbat din cauza vremii severe Vremea severa, manifestata prin vant puternic, conditii de viscol si ploi torentiale, care s-a abatut asupra celei mai mari parti a sud-estului Australiei a lasat fara curent electric mii de proprietati si a perturbat traficul aerian, relateaza vineri DPA.



Biroul de Meteorologie din Australia a emis avertizari de vreme severa valabile pentru ziua de vineri in toate statele si regiunile, cu exceptia Teritoriului de Nord si Queensland, in urma patrunderii unei mase de aer polar si a unui curent rece din sud-est.



''Aceasta este cea mai rece izbucnire cu care s-a confruntat…

Sursa articol: agerpres.ro

