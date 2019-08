Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in cazul Caracal nu sunt suficiente demiterile si ca parti din legislatie trebuie modificate astfel incat cazuri de acest fel sa nu se mai intample.

- Pisicile sunt, in opinia multor iubitori de animale, companioni ideali, insa pentru fauna salbatica din Australia ele reprezinta o amenintare letala, fiind responsabile anual de uciderea a 2 miliarde reptile, pasari si mamifere, conform unui studiu publicat marti, citat de agentia Xinhua. Cercetarea…

- Mai mulți deputați și senatori, marea majoritate de la PSD, au inițiat proiectul „Legea recunoștinței intre generații”. Semnatarii proiectului de lege care vrea sa ii oblige pe copii sa-și intrețina parinții și bunicii ce au nevoie de sprijin material s-au incurcat in Codurile penale atunci cand au…

- Cea mai severa lege din SUA este la un pas de a fi adoptata. Senatul statului Alabama a votat, marți, legea care interzice avortul, singura excepție fiind cea in care sarcina pune in pericol sanatatea mamei. Pentru a fi pusa in aplicare, legea are nevoie de aprobarea guvernatorului republican Kay…

- Parlamentarii din Alabama au votat interzicerea completa a avortului în stat, cea mai stricta lege de acest fel din legislația SUA, scrie BBC News. Senatul a aprobat legea, respingând amendamentele care permiteau excepții, precum cazurile de viol sau de incest. Potrivit noii legislații,…

- Guvernatorul statului Georgia, Brian Kemp, a semnat marți, una dintre cele mai restrictive legi privind avortul. Daca aceasta va intra in vigoare femeile care fac intrerupere de sarcina dupa 6 saptamani risca inchisoare pe viața. Legea interzice orice avort odata ce se detecteaza o bataie a inimii fetusului,…