- Canicula din Australia continua, fiind asteptate temperaturi de pana la 49 de grade Celsius in statul Australia de Vest. Autoritatile au emis avertizari pentru pericole de incendii si privind calitatea aerului, scrie The Guardian.

- Un barbat in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in timp ce defrisa o zona amenintata de propagarea flacarilor, iar mai multi copii au fost evacuati cu elicopterul din calea unuia dintre cele 120 de incendii de vegetatie active in nordul Australiei, relateaza sambata DPA. Potrivit politiei din statul…

- In ultimele 24 de ore pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au intervenit la lichidarea a 39 focare de vegetație uscata. Potrivit informațiilor preliminare, focarele de ardere au distrus circa 120 ha de vegetație.

- Responsabilii pentru protectia faunei salbatice din sudul Australiei au anuntat miercuri deschiderea unei anchete privind moartea a 58 de exemplare de pinguini din specia Eudyptula minor (cea mai mica specie de pinguin), despre care se crede ca ar fi pierit in urma unor atacuri de caini, informeaza…