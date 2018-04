Stiri pe aceeasi tema

- Primii care au ajuns la Moscova au fost diplomatii din Franta, Germania, Italia, Polonia, Olanda, Croatia, Belgia, Ucraina, Suedia, Australia si Republica Ceha. Ministerul rus de Externe a mai convocat diplomati din Albania, Letonia, Lituania, Macedonia, Croatia, Suedia, Danemarca si Grecia. "Reprezentantii…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, joi, ca din cauza deteriorarii relatiilor ruso-americane ar putea izbucni un nou Razboi Rece si a adaugat ca ar trebui instituite mecanisme care sa previna escaladarea tensiunilor, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Administratia Vladimir Putin a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.

- In sfarsit, s-au logodit oficial! Nu, nu ma gandeam la relatia romantica dintre condamnatul de 55 de ani care conduce, de facto, Romania si tanara sa prietena de doar 25 de ani. Ma refer la legatura dintre seful PSD, Liviu Dragnea, si dictatorul rus Vladimir Putin, legatura oficializata de…

- SUA si 16 tari ale Uniunii Europene, carora li s-au alaturat si alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuntat, incepand de luni, 116 expulzari ale diplomatilor rusi ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.AFP a difuzat marti dimineata…

- Veste buna pentru Simona Halep: Caroline Wozniacki, eliminata in turul II la Miami. Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 0-6,…

- În rândul omului contemporan s-a împamântenit ideea consumului a doi litri de apa pe zi. Cât de buna este aceasta regula, a explicat nutriționistul Mihaela Bilic. ”Sa nu ai dupa ce bea apa... ...era considerat,…

- (update 13:08) Cetatenii din Crimeea si Sevastopol voteaza pentru prima data in alegerile prezidentiale din Rusia chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea ilegala a Crimeei.

- Cetatenii din Crimeea si Sevastopol voteaza pentru prima data in alegerile prezidentiale din Rusia chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea ilegala a Crimeei. Potrivit autoritatilor ruse, in Crimeea au fost deschise peste 1.200 de sectii de votare, iar in Sevastopol…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a facuindemnat cetațenii ruși care locuiesc in regiunea transnistriana sa participe la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Vladimir Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta. „La fel de bine ar fi putut…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Cetațenii deținatori de pașaport vor fi notificați prin SMS inainte de a le expira documentul. Masura a fost luata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor.…

- Cetatenii rusi inculpati pentru presupuse ingerinte in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite trebuie judecati in Rusia, afirma presedintele Vladimir Putin, precizand ca daca nu au incalcat legislatia rusa, nu trebuie pusi sub acuzare, relateaza postul NBC si de agentia Tass.

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Cu mai puțin de o luna inainte de ziua alegerilor prezidențiale, presa de stat din Rusia il acuza pe contracandidatul comunist al lui Vladimir Putin ca minte in legatura cu averea din strainatate a familiei sale.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Maria Adela Constantin si Andreea Grecu si-au pastrat astfel pozitia pe care se situasera in ziua anterioara, la finele primelor doua manse. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Miercuri, in mansele 3 si 4, Maria Adela Constantin si Andreea Grecu au avut evolutii…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Amiralul rus Vladimir Valuev a declarat, marti, ca navele de lupta americane din Marea Neagra sunt monitorizate constant, in conditiile in care Marina Statelor Unite si-a intensificat prezenta militara in regiune, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Justitia americana a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic american, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP.Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea inselarii…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 genereaza disensiuni puternice si risca sa conduca la un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina, avertizeaza premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, intr-un interviu acordat publicatiei germane Die Welt. Premierul Poloniei avertizeaza: Proiectul gazoductului…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Expansiunea armatei chineze se desfasoara intr-un ritm atat de alert, incat va putea concura in curand cu puterea americana "practic in toate domeniile", a atras atentia miercuri un inalt responsabil american, citat de AFP. "Consolidarea impresionanta a puterii militare a Chinei va putea reprezenta…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP. "Situatia din Maldive este tensionata si se poate…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi. Studiul realizat in colaborare a fost publicat miercuri in revista stiintifica Nature si sustine…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a atras atentie, la Davos, la pericolul reprezentat de „statele mafiote” precum Rusia si de obstacolele in calea inovatiei reprezentate de catre gigantii...

- Amenințarea izbucnirii unui conflict militar in Europa crește in contextul cursei inarmarilor, iar noile sancțiuni impotriva Rusiei, care se pregatesc in SUA, vor fi considerate de Moscova ca o declarație de razboi, a avertizat directorul VTB Bank, in cadrul forumului de la Davos

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Rusia are propriile „linii rosii’“in politica, iar Occidentul trebuie sa le respecte, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat publicatiei „Kommersant”.

- Rusii nu vor putea "rezolva singuri" criza siriana, deoarece nu vor dispune de "mijloacele" pentru a reconstrui tara, a avertizat seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara luni, transmite AFP. "Rusii nu vor putea rezolva singuri criza. Siria…

- Drona salvamar Little Ripper a salvat, in premiera pentru un astfel de aparat de zbor, doi adolescenti de la inec in Australia. Salvamarii testau drona in apropiere de Lennox Head, in New South Wales, cand au fost alertati ca sunt persoane in apa care au nevoie de ajutor. Fara sa stea pe ganduri au…

- Riscurile unei crize politice sunt la cel mai inalt nivel dupa alegerile din 2016, apreciaza Horia Braun, economistul sef al BCR, care crede totusi ca se va ajunge la un compromis intre tabara presedintelui Iohannis si tabara guvernamentala, pentru ca este in interesul ambelor. Concluziile apar intr-o…

- Avertizare pentru cei care calatoresc in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. Cetatenii români…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, a fost eliminata neasteptat din primul tur al turneului WTA de tenis de la Sydney, fiind invinsa cu 6-3, 6-0 de Camila Giorgi (Italia), relateaza Reuters. Stephens, nr. 13 mondial, care nu a mai jucat de la finala Fed Cup din noiembrie, a comis 35…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari la adresa ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere”.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat, luni, cetatenii sa renunte la protestele antiguvernamentale care sunt in desfasurare incepand de joi in toata tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.