Stiri pe aceeasi tema

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocând un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite în luna mai, relateaza AFP,

- Scott Morrison a evocat un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Morrison a convocat o conferinta de presa pentru a declara ca este 'deschis' propunerilor de recunoastere formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului si de transferare a ambasadei…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, intentioneaza sa decida recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, din ratiuni electorale, afirma surse citate de postul australian ABC. In acest context, Scott Morrison ar urma sa decida si transferarea sediului ambasadei australiene…

- Dupa decizia istorica a SUA de a-si reloca ambasada la Ierusalim, recunoscand astfel acest oras drept capitala a Israelului, Trump se declara optimist ca in privinta conflictului israelo-palestinian va functiona asa-numita solutie a doua state. Presedintele Statelor Unite a declarat, la intalnirea…

- "Presedintele a ordonat trecerea in revista a ajutorului american pentru Autoritatea Palestiniana si in Cisiordania si Gaza, pentru a se asigura ca aceste fonduri sunt cheltuite in acord cu interesele nationale americane", a declarat sambata seara un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington.…

- O reprezentanta de seama a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Hanan Ashrawi, l-a acuzat pe presedintele SUA, Donald Trump, ca recurge la ''santaj ieftin ca instrument politic'', acuzatie ce survine ca reactie la decizia liderului de la Casa Alba de a taia ajutorul american de 200 de…

- Senzațional. O echipa se va numi Trump, in semn de recunoștința pentru președintele SUA! Anunț de ultima ora in Israel. O echipa din Țara Sfanta și-a schimbat numele dupa cel al președintelui Statelor Unite ale Americii, Doland Trump. Este vorba despre clubul Beitar Ierusalim, care dorește in acest…

- Moldova ar putea urmatoarea tara care sa-si mute ambasada din Israel la Ierusalim, potrivit postului Kan Radio, citat de presa din Israel. Yuval Totem, director general in Ministerul de Externe din Israel, a gestionat discutiile despre mutarea ambasadei, in cadrul recentei sale vizite la Chisinau.Singura…