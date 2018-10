Stiri pe aceeasi tema

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocand un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu socialistii din Parlamentul European, despre statul de drept, dar si despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Dancila a afirmat ca decizia apartine presedintelui."S-a vorbit despre transferul ambasadei.…

- Donald Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, dupa ce Rohani a declarat duminica ca "americanii trebuie sa inteleaga ca pacea cu Iranul este mama oricarei paci, iar razboiul cu Iranul este mama tutuor razboaielor". "Sa nu mai ameninti niciodata…

