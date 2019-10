Sacrificarea cailor de curse nu este in sine ilegala in Australia, insa, dupa o ancheta de doi ani, reteaua publica ABC a informat joi ca aceasta practica este cu mult mai raspandita decat se credea, scrie Agerpres.

ABC sustine ca un numar de 8.500 de cai nu mai participa in fiecare an la curse, iar responsabilii sectorului de curse de cai afirma ca mai putin de un procent sfarsesc la abator sau la ecarisaj. Unele state precum New South Wales impun ca animalele sa se poata bucura de viata si dupa ce inceteaza sa alerge.

Cu toate acestea, daca este sa-l credem pe Paul McGreevy,…