- 'Astazi, cel tarziu maine, statul Vatican va primi un protest oficial al statului spaniol pentru o ingerinta de aceasta natura', a declarat Carmen Calvo la postul de radio Cadena Ser. Ea a reactionat la declaratiile citate de presa spaniola ale nuntiului apostolic, monseniorul Renzo Fratini, care…

- Guvernul britanic pregateste planuri de suplimentare a curselor charter de avioane si feriboturi, pentru a asigura aprovizionarea cu produse esentiale, cum ar fi medicamentele, in eventualitatea in care nu va reusi sa incheie un acord comercial inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, transmite…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor si-a anuntat, intr-o postare pe Facebook, intentia de a candida la alegerile prezidentiale, din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de…

- Romania a pierdut in fața Estoniei cursa pentru o poziție de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, anunța organizația internaționala. Președintele Pro-Romania, Victor Ponta, este de parere ca Romania a pierdut sprijinul țarilor din Uniunea Europeana in momentul…

- Actrița Oana Pellea a postat un mesaj tulburator pe pagina personala de socializare, facand apel catre teatrele care au sa ii plateasca drepturile salariale pentru spectacolele in care a jucat. Chiar daca se bucura de succes, jucand cu casa inchisa in mai toate spectacolele și primind aplauze la scena…

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, consilier de stat al premierului Dancila, a fost pus sub acuzare pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI, potrivit unor surse…

- Introducerea de catre SUA a unor taxe vamale suplimentare pentru importurile de autoturisme ar incalca reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si nu reprezinta o solutie la actualul conflict dintre Bruxelles si Washington, a avertizat luni Erik Jonnaert, seful Asociatiei Constructorilor…

- Companiile-gigant in tehnologie si digital, Google si Facebook - care vor cumula impreuna o cifra de afaceri globala de peste 200 de miliarde de dolari, in acest an -, vor fi reprezentate in 13 si 14 iunie la Bucuresti, la iCEE.fest: UPGRADE 100, de peste 15 speakeri si traineri.