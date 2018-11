Australia: Guvernul vrea să relaxeze restricţiile de viză de muncă temporară pe perioada vacanţelor Guvernul australian a anuntat planuri de relaxare a restrictiilor de viza de munca temporara pentru excursionisti si alti vizitatori pe perioada vacantelor, ceea ce le va permite sa ramana un an mai mult si de asemenea sa munceasca in mai multe regiuni din intreaga tara, informeaza luni dpa.



Planul urmareste in primul rand sa-i ajute pe fermierii australieni confruntati cu o situatie in care multe locuri de munca sunt vacante in sectoarele critice. Acest lucru va stimula de asemenea economiile locale, a declarat luni prim-ministrul australian Scott Morrison.



"Excursionistii…

Sursa articol: agerpres.ro

