- Situata la marginea estica a muntilor Himalaya, intre India si Tibet, regatul Bhutan sau Tara Dragonilor este o „democratie unica” in sensul ca valorile nationale se definesc in functie de un Indice al Fericirii Nationale Brute.

- Tot mai multe cafenele, baruri și restaurante din Olanda au inceput sa interzica fumatul și pe terase, dupa spațiile inchise, urmand astfel exemplul suedezilor care au interzis prin lege fumatul in spații publice, in aer liber. Potrivit presei olandeze, tot mai multe localuri interzic fumatul pe terase.…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica, la Ploiești, ca autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat. Șefa Executivului vrea ca in prima ședința de CSAT drumul sa fie declarat de importanța naționala. Prim-ministrul vrea ca lucrarile la autostrada Comarnic-Brașov…

- Ziarul Unirea Un stat din Europa a interzis fumatul chiar și pe strada, iar pana in 2025 vrea sa il interzica total Un stat din Europa a interzis fumatul chiar și pe strada, iar pana in 2025 vrea sa il interzica total Natiunea scandinava are spatii publice limitate, unde oamenii pot fuma, iar fumatul…

- Evolutiile excelente de la Universitatea Craiova si la nationala de tineret a Romaniei in cadrul Campionatului European Under 21 l-au facut pe mijlocasul Alexandru Cicaldau sa fie unul dintre cei mai doriti tineri fotbalisti din tara. Fotbalistul de 22 de ani a intrat in atentia cluburilor Napoli, Sassuolo,…

- Presedintele Vladimir Putin a respins, astazi, un apel al Parlamentului rus de a impune sanctiuni Georgiei, spunand ca imbunatatirea relatiilor dintre cele doua state este mai importanta decat a reactiona la provocarilor unor „ticalosi“, potrivit Reuters.

- Guvernul de la Londra intentioneaza sa elimine fumatul din Marea Britanie pana in 2030, potrivit unor documente obținute de tabloidul britanic Daily Mail. Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, va anunta obiectivul guvernului saptamana viitoare, cand va prezenta un "plan verde" privind importanta…