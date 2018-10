Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin un om a murit in Australia, in statul New South Wales, dupa ce o furtuna violenta a lovit regiunea. 300.000 de fulgere, dintre care 7.000 doar in Sydney, au fost inregistrate in timpul urgiei, scrie presa locala. Furtuna a venit insotita de ploi torentiale si rafale puternice de vant. Mai…

- Lotul Romaniei care va participa la Jocurile paralimpice Invictus, ce vor avea loc in perioada 20-27 octombrie in Sydney (Australia), vor concura la tir cu arcul, ciclism, atletism, canotaj, natatie, volei si saritura in lungime. Soldatii romani au fost raniti in teatrele de razboi, precum cel din Afganistan.…

- Romania va participa la Jocurile Invictus ce se vor desfasura intre 20 si 27 octombrie 2018, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari raniti ca urmare a participarii la actiuni militare. Unul dintre ei este buzoianul Bogdan Dragomir, militarul ranit in Afganistan in 2016. El este…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au primit o multime de daruri pentru copil, au intalnit un cuplu de ursi koala si s-au fotografiat in fata Operei din Sydney, marti, in timpul primei aparitii publice de la anuntul ca vor deveni parinti in primavara lui 2019, scrie AFP, potrivit news.ro.Ducii…

- Unii dintre noii migranti in Australia ar putea fi fortati sa se mute in orase mai mici si regiuni rurale in loc de orase mari precum Sydney si Melbourne, a declarat marti un ministru al guvernului, informeaza dpa. Conform propunerii, unora dintre noii imigranti li se va interzice sa traiasca in cele…

- Melbourne a fost detronat de pe pozitia sa de orasul cel mai "locuibil" din lume dupa sapte ani consecutivi, pierzand coroana in favoarea capitalei Austriei, Viena, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Raportul intocmit de The Economist's Intelligence Unit clasifica 140 de orase din…

- In aceasta perioada a anului, celebra cantareața se afla intr-un turneu muzical. Astazi, Celine Dion a aterizat in Sydney, la zece ani distanța de la ultima ei vizita in Australia. Evident, prezența ei a fost mult așteptata de catre fanii. Iata cum a aparut! E in plin turneu muzical De la inceputul…