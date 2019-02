Corpurile a doua persoane au fost descoperite intr-un canal de scurgere din orasul australian Townsville (nord-est), a informat marti politia citata de DPA. Anuntul vine dupa ce zona a fost declarata regiune de dezastru, in urma unor ploilor si inundatiilor record inregistrate in ultimele zece zile. Trupurile a doi barbati au fost descoperite in apropierea unei biblioteci publice, a indicat politia din Queensland precizand ca familiile acestora au fost informate despre decese. Victimele, in varsta de 21, respectiv 23 de ani, au fost vazute ultima data luni, la momentul de varf al inundatiilor,…