Stiri pe aceeasi tema

- Incendii puternice in Australia. Experții spun ca sunt rezultatul schimbarilor climatice. Temperaturile ridicate și vanturile puternice au alimentat apariția unor incendii masive de vegetație in Australia, susțin autoritațile. Flacarile au distrus pana acum zecei de locuințe, iar numeroase animale au…

- Incendiile de vegetație din Australia au distrus zeci de case și au provocat moarte multor animale. Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat balnear pitoresc de pe coasta sudica a...

- Temperaturile ridicate si vanturile puternice au alimentat aparitia unor incendii masive de vegetatie in Australia, au declarat autoritatile, precizand ca flacarile au distrus zeci de locuinte si a ucis numeroase animale. Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat…

- Statul Victoria din Australia este parjolita de incendii de padure. Flacarile au facut scrum zeci de case si peste 400 de hectare de vegetatie. Autoritatile au dispus evacuare a peste 800 de oameni, iar sute de bovine au murit in incendii.

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP. Foto: (c) Koji Sasahara / AP Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia…

- Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila a publicat noul Raport asupra fericirii. A fost analizata situația din 156 de tari, iar potrivit datelor, cele mai fericite țari sunt cele din nordul Europei. La polul opus se afla state precum Burundi, Sudan și Tanzania. Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare…

- Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote. Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis.…

- O mama din Australia a oripilat internetul, dupa ce femeia distribuise pe internet niște fotografii de groaza in care aparea copilul ei de doar un an, exact de ziua de naștere a baiatului. Internauții au fost ingroziți de imaginile terifiante in care a aparut copilul, car de ziua sa a primit o delicatesa…

- Cand Chloe Kim a devenit cea mai tanara castigatoare a medaliei de aur la snowboard, anul acesta la Olimpiade, ea s-a transformat intr-un model de urmat pentru toti copiii lumii. Si incepand de azi, copiii se pot juca cu o papusa Barbie care imita la perfectie sportiva si este echipata cu intregul…

- Zeci de locuinte din intreaga tara vor fi protejate de incendii. Mai multe familii au primit deja detectoare de fum, in cadrul unei campanii lansate de Ministerul de Interne. Printre beneficiari se numara Irina Cujba din orasul Codru.

- Unul dintre cei mai importanti politisti din Australia si-a dat demisia dupa ce a fost conectat cu o serie de postari "socante" facute in mediul online sub un nume fals, scrie BBC. Comisarul...

- Un vanator a avut parte de o surpriza din partea cangurului pe care urmarea sa-l impuște. S-a ales cu maxilarul fracturat dupa ce animalul l-a atacat. Joshua Hayden, 19 ani, a ieșit alaturi de fratele lui la vanatoare de animale salbatice in Australia de Vest. Perechea a vazut inițial trei canguri,…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite", explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb…

- Un distrugator american va sosi la sfarsitul acestei saptamani in Portul Constanta si va ramane trei zile, perioada in care comandantul navei se va intalni cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai Comandamentului Flotei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, distrugatorul american…

- Liderii militari știu de milenii ca timpul de pregatire pentru o provocare este cel dinainte sa va loveasca, spune omul de știința și ofițerul naval american David Titley, la conferințele TED. „Gheții nu-i pasa cine este la Casa Alba, nu-i pasa ce partid controleaza congresul, nu-i pasa ce partid controleaza…

- Un studiu publicat recent arata ca A crescut numarul sinuciderilor in SUA dupa moartea lui Robin Williams in 2014. Cercetatorii au constatat ca dupa ce actorul și-a pus capat zilelor in 2014, numatrul celor care și-au luat viața a crescut cu 105 in primele cinci luni, scrie BBC News. In primele cinci…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- Oamenii de știința din Australia au descoperit o capacitate surprinzatoare a melcilor de a opri complet procesul de imbatrinire atunci cind hiberneaza. Acum, experții cauta genele responsabile pentru acest proces. Experții cred ca efectele pozitive ale acestor gene pot fi aplicate și la om. "Astfel,…

- Puternice explozii și focuri de arma au putut fi auzite, luni dimineața, in capitala afgana Kabul, langa Academia “Marshal Fahim”, o scoala militara de elita care instruiește membri ai armatei afgane. Oficiali din domeniul apararii au anuntat ca cel putin ...

- Pompierii mehedinteni au intervenit, in primele doua saptamani din anul 2018, pentru stingerea a 18 incendii. Cele mai multe dintre interventii, mai precis 14, au fost la locuinte cuprinse de flacari. Spre exemplu, in ziua de 16 ianuarie, doua echipaje ...

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a ajuns, miercuri, la DNA, unde a fost citata pentru a i se aduce la cunostiinta rezultatul expertizei realizate in dosarul Belina. Expertii au redactat raportul de evaluare a insulei Belina.

- Schimbarile climatice vor afecta viata tuturor creaturilor de pe Pamant daca trendul actual continua. In cadrul unui nou studiu au fost simulate fenomenele schimbprilor climatice care ar putea duce la distrugerea oceanelor pana la sfarsitul...

- Consecintele schimbarilor climatice constituie "un risc foarte ridicat" pentru prezervarea a 28 de castele importante si biserici din Scotia, potrivit unui raport al Institutului de Conservare a Patrimoniului Scotian (Historic Environment Scotland, HES), relateaza EFE. Expertii…

- Temperaturile scazute fac sa fie exploatate la maximum sistemele de incalzire. Pentru a preveni producerea unor incendii iarna, militarii de la ISU ne sfatuiesc sa tinem cont de cateva sfaturi.

- Doua incendii au izbucnit la finele saptamanii trecute, unul la Capu Codrului și unul la Campulung Moldovenesc, ambele pe timp de noapte. Din fericire, intervențiile pompierilor au limitat pagubele.Sambata, in jurul orei 21.30, pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului au ...

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Un incendiu violent a izbucnit ieri dupa amiaza in jurul orei 14:07 la o fabrica care are ca obiect de activitate producția de mase plastice, din localitatea prahoveana Paulești. La sosirea pompierilor militari la locul intervenției, incendiul se manifesta in interiorul unei incaperi cu vopsele și diluanți…

- Sute de lilieci au murit din cauza temperaturilor extreme din Australia. Reprezentantii mediului au declarat ca temperaturile le-au „prajit creierul” liliecilor care au început sa se prabuseasca în zbor. Un val de caldura puternic a dus la cresterea temperaturilor pâna…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- 16 grade pentru luna ianuarie nu este cu siguranța o temperatura normala pentru acesta perioada. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.

- Edilul-șef al Capitalei a anunțat ca va lua cateva masuri, cu scopul de a fluidiza traficul. Primarul Gabriela Firea vrea ca pe linia de tramvai sa se mute autobuzele, bicicliștii și salvarile. Potrivit codului rutier, șoferii pot circula și ei pe linia de tramvai, daca strada are doar doua benzi. Primarița…

- Importanța sectorului agricol in Romania este incontestabila. Cu toate acestea, problemele agriculturii romanești exista, iar rezolvarea lor in totalitate pare imposibila. Pe langa o lipsa acuta de fonduri, fermierii romani mai au doua mari probleme: lipsa de predictibiliate a sistemului financiar –…

- Anul 2017 a fost al doilea cel mai cald la nivel mondial din istoria înregistrarilor meteorologice, fiind devansat doar de înabusitorul 2016, cu semne ale schimbarilor climatice care au variat de la incendii de vegetatie la o subtiere a ghetii arctice, a anuntat joi un centru de monitorizare…

- Dragi prieteni, Anul 2018 va fi un an al schimbarilor, un an mai bogat in impliniri si mai inalt in aspirații. Este momentul in care analizam anul care a trecut si ne uitam cu recunostința inapoi, pentru tot ceea ce 2017 ne-a oferit. Read More...

- "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruieste revolutia solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact cu luminitele in strada. Aceste miscari de strada ar putea crea victime in 2018. Se vor produce ciocniri puternice in strada.", a…

- In cele patru zile care s-au transformat pentru romani intr-o mninivacanța de Craciun (23-26 decembrie), polițiștii din toata țara au avut serios de furca. Cand au tras linie, oamenii legii au contabilizat mii de infracțiuni, sute de incendii și zeci de mii de amenzi. Printre cei ”colindați” de polițiști…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- Cercetarile arata ca reabilitarea terenurilor degradate genereaza beneficii economice estimate intre 7 si 30 de dolari pentru fiecare dolar investit, dar finantarea pentru acest scop este insuficienta cu aproape 300 de miliarde pe an.

- Oamenii sunt dornici sa afle stiri despre pericolele schimbarilor climatice, dar expertii ii indeparteaza cu limbajul lor plictisitor si tehnic, a declarat marti un expert pe probleme de mediu al Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Erik Solheim, director executiv in cadrul programului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vine in sprijinul cetațenilor cu cateva sfaturi pentru a evita eventualele situații de urgența in perioada sarbatorilor de iarna. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș recomanda urmatoarele…