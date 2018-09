Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocat in Australia. Poliția este in alerta dupa ce au fost descoperite ace in interiorul unor capșune comercialzate in supermarketuri. Autoritațile din Australia investigheaza mai multe incidente legate de descoperirea unor capșune cu ace de cusut in interior care au fost comercializate in supermarketuri.…

- La zece ani de la prabușirea Lehman Brothers, intreaga lume se intreaba cand va veni urmatoarea criza, in contextul in care analiștii economici susțin ca aceasta va veni. Iar economiștii de la JPMorgan Chase stiu și cand. După colapsul financiar din 2008, strategii băncii au creat un algoritm…

- Harvey a ramas in casa mai multe zile pana sa anunte Politia. Aceasta este a treia crima multipla care a avut loc in Australia de Vest anul acesta. In iulie, un barbat de 19 ani a fost acuzat ca si-a omorat sotia si cei doi copii intr-o alta suburbie a orasului Perth, Ellenbrook. Inainte cu doua luni…

- O echipa de paramedici din Queensland, Australia, a indeplinit ultima dorinta a unui pacient aflat pe moarte, aceea de manca inghetata cu caramel, ceea ce le-a adus mesaje de admirație din partea comunitații și a colegilor, relateaza BBC News . Ron McCartney, in varsta de 72 de ani, a fost transportat…

- Politia italiana a reusit sa stabileasca identitatea unui schior francez la 64 de ani dupa disparitia sa, in 1954, la peste 3.000 de metri inaltime, cu ajutorul mijloacelor media si a retelelor sociale, informeaza duminica France Presse, preluata de Agerpres.

- Politia britanica a arestat luni trei barbati banuiti de implicare intr-un atac cu acid asupra unui baiat in varsta de 3 ani, in orasul Worcester din partea centrala a Angliei, transmite Reuters preluata de agerpres. Baiatul a fost spitalizat cu arsuri grave la o mana si la fata, dupa incidentul…

- Bosnia refuza sa devina santinela Uniunii Europene (UE), care isi inchide frontierele in fata miilor de migranti blocati pe teritoriul ei, iar ministrul securitatii din aceasta tara saraca si fragila, Dragan Mektic, isi ascunde cu greu iritarea in fata Bruxellesului, relateaza luni AFP. "Nu putem transforma…