Cele mari organizații media din Australia și-au unit forțele pentru a cere reforme legate de libertatea presei, prin care jurnaliștii nu ar putea risca închisoarea pentru activitatea lor profesionala, scrie AP News.



New Corp. Australia, Australian Broadcasting Corp. și Nine Entertainment au facut publice miercuri solicitarile comune, referitoare la reforme legislative, dupa ce, la începutul lunii, forțele de ordine au realizat mai multe razii consecutive la sediul agenție ABC din Sydeny și în casa unui reporter de la New Corp., în cautarea unor documente guvernamentale…