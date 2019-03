Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon tropical care se indreapta spre nordul Australiei a determinat evacuarea fortata a unor localitati si suspendarea operatiunilor locale ale unei companii miniere, au anuntat vineri autoritatile citate de DPA potrivit Agerpres. Trevor va atinge sambata dimineata zona de uscat, in apropierea…

- Trecerea iminenta a unui ciclon tropical a determinat cea mai ampla operatiune de evacuare a locuitorilor din Teritoriul de Nord al Australiei, au informat autoritatile, citate de dpa. Michael Gunner, seful guvernului regional, a indicat ca pentru zona golfului Carpentaria a fost declarata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara, fiind anunțate intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 120 km/h. Vantul puternic va fi insoțit și de ninsoare viscolita, codul portocaliu fiind…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone montane din Banat... The post Avertizare de tip nowcasting! Rafale de vant de peste 130 km/h in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Inundatiile care s-au produs vineri in nord-estul Australiei au determinat emiterea unor ordine de evacuare in orasul de coasta Townsville, din apropierea Marii Bariere de Corali, potrivit dpa. Locuitorii acestui oras din statul Queensland au fost sfatuiti vineri sa-si paraseasca locuintele…

- ANM a schimbat prognoza meteo și anunța temperaturi foarte ridicate in toata Romania. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata pentru județele Arad și Bihor. Avertizarea meteo se refera la burnița care depune polei. Astfel, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu atenție sporita in zonele joase din județele Arad și Bihor, locuri unde…

- În weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade în Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizând ca, în aproape toata tara va