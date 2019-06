Stiri pe aceeasi tema

- "Intotdeauna am crezut in miracole", a declarat el in fata sustinatorilor sai din Sydney care sarbatoreau victoria. "Si in seara asta ne-am asigurat inca unul", a adaugat acesta. A fost o intorsatura uimitoare intrucat sondajele de opinie din timpul campaniei indicau o victorie clara a Partidului Laburist.…

- Avocații care reprezinta inculpații din dosarul angajarilor fictive de la Teleorman au cerut judecatorilor ICCJ sa amane pronunțarea in acest dosar pana la o soluție venita din partea Curții Constituționale pe completurile specializate.In prima faza, solicitarea a fost facuta de avocatul Olguței…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat, la termenul de luni, recuzarea unei judecatoare de la Inalta Curte. Pana la luarea unei decizii, in sensul inlocuirii sau nu a magistratei din completul care judeca dosarul lui Dragnea, sedinta a fost suspendata timp de 30 de minute. Conform televiziunilor de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea se prezinta, luni, in instanta. Dupa o amanare, pe 18 martie, cand s-a internat in spital, acum, presdintele Camerei Deputatilor va fi audiat in cadrul apelului la procesul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. Daca la termenul anterior, din 18 martie, Dragnea…

- Judecatoarea Iosefina Parvu a spus in timpul ședinței ca tergiversarea a adus dosarul in atenția Inspecției Judiciare. Potrivit procurorilor DNA, Sorin Oprescu facea parte dintr-un grup infracțional organizat, care obliga operatorii economici ce doreau sa primeasca anumite contracte din bani publici…

- Grupuri de activisti care militeaza pentru drepturile animalelor au provocat blocaje majore în traficul rutier din mai multe orase din Australia în cadrul unor proteste coordonate, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara, sctie Agerpres, citând DPA.În Melbourne, al…

- Apararea lui Liviu Dragnea in procesul angajarilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman in care liderul PSD a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare cere instanței supreme rejudecarea dosarului in fond. In documentele depuse la instanța suprema și consultate de HotNews.ro,…

- Mutarea tuturor dosarelor cu magistrati la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) genereaza situatii inedite la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Avocatul procurorului Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, solicita SIIJ sa precizeze…