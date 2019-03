Stiri pe aceeasi tema

- Un german in varsta de 57 de ani care a otravit sandvisurile si bauturile colegilor sai, dintre care unul se afla acum in stare vegetativa, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata pentru tentativa de omor, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele noastre, pline de pesticide!…

- Naomi Osaka a castigat al doilea turneu de Grand Slam din cariera, Australian Open 2019, dupa ce a invins o in finala pe Petra Kvitova, scor 7 6, 5 7, 6 4, scrie digisport.ro. Ultimul act al turneului de la Antipozi a fost urmarit de la distanta si de Simona Halep 27 de ani , marea perdanta dupa competitia…

- Un fost politist din Chicago a fost condamnat vineri la sase ani si noua luni de închisoare pentru uciderea unui tânar în 2014; pedeapsa maxima ar fi fost de 500 de ani de închisoare, transmite Reuters citat de Agerpres.Jason Van Dyke, alb, acum în vârsta de 40…

- La data de 20 decembrie a.c., ora 17:00, un barbat, in varsta de 40 ani, a condus un autobuz, pe DN 22C, in afara municipiului Medgidia, dinspre Medgidia catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in momentul in care a ajuns la km 24 500m a intrat in coliziune fata spate cu un atelaj hipo nesemnalizat,…