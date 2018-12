Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat vineri ca este ferm hotarat sa duca la bun sfarsit negocierile pentru un tratat de pace cu Rusia, in parteneriat cu presedintele rus Vladimir Putin, transmite Kyodo. Abe a facut aceste remarci in cursul unei vizite in Australia, la doua zile dupa ce…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, se afla de doua saptamani intr-un sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic. Ei au vizitat Australia, Fiji, Tonga si Noua Zeelanda, tari membre in Commonwealth. Prilej cu care ducesa a…

- Mesajul trimis de la Departamentul de stat al SUA avea titlul “Intalnire” si a fost trimis unui numar necunoscut de persoane, au confirmat oficialii americani de la Canberra. “Ne pare rau ca ii dezamagim pe cei care sperau sa participe la aceasta petrecere in pijamale,…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Principala organizatie a medicilor din Australia a cerut luni guvernului sa evacueze din Nauru copiii refugiati, informeaza DPA. Marti, un grup denumit Australienii din Zone Rurale pentru Refugiati va manifesta in acelasi scop in fata sediului Parlamentului de la Canberra, informeaza Agerpres.

- Principala organizatie a medicilor din Australia a cerut luni guvernului sa evacueze din Nauru copiii refugiati, informeaza DPA. Marti, un grup denumit Australienii din Zone Rurale pentru Refugiati va manifesta in acelasi scop in fata sediului Parlamentului de la Canberra. Paul Bauert,…

- O plangere a fost depusa pe 2 octombrie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva Frantei pentru crime impotriva umanitatii din cauza testelor nucleare efectuate in Polinezia, a afirmat marti la ONU liderul separatist polinezian Oscar Temaru, citat de AFP preluata de Agerpres. ''Datoram…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de MAE, votul a inceput la Auckland, in 5 octombrie, la ora 21.00, ora Romaniei (ora 07.00 ora locala), in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate. Dupa deschiderea sectiei de votare din Auckland, urmeaza sa fie deschise…