Stiri pe aceeasi tema

- ​​Ashleigh Barty a învins-o pe Victoria Azarenka, scor 7-6(2), 6-3, dupa o ora și 37 de minute de joc și a egalat situația în confruntarea dintre Australia și Belarus din semifinalele FedCup, scor 1-1.Câștigatoarea întâlnirii Australia vs Belarus va juca finala…

- Darren Cahill a transmis, vineri, un mesaj de sustinere in limba romana pentru echipa de Fed Cup condusa de capitanul-nejucator Florin Segarceanu, inaintea semifinalei cu Franta, otrivit agerpres.ro.Fostul antrenor al Simonei Halep a ramas aproape de Romania si a spus ca si-ar dori o finala…

- Franța - Romania, meci din semifinalele Fed Cup, se joaca sambata (de la ora 15) și duminica (de la ora 14), in direct la Telekom Sport și Digi Sport. FED CUP ROMANIA - FRANTA: Simona Halep - Kristina Mladenovic, primul meci de la Rouen. VEZI PROGRAMUL "Nu exista o onoare mai mare pentru…

- Romania și Franța se vor duela in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. Romancele și franțuzoaicele se pregatesc pentru intalnirea de la Rouen, insa nu uita sa le ofere fanilor o privire in viața lor de zi cu zi. Rețelele sociale au devenit o parte importanta din cotidian, iar jucatoarele…

- Romania a invins Cehia la Ostrava si a reusit astfel sa depaseasca Germania, Belgia si Elvetia. Un salt important l-a facut si Canada, condusa de Bianca Andreescu. Mai exact, canadiencele au urcat 6 locuri si au ajuns pe 11. Lider este in continaure Cehia, la mare distanta de SUA si Belarus.…

- Franta - Romania si Belarus - Australia sunt semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Fed Cup, in urma meciurilor desfasurate in weekend in sferturile de finala. Romania va intalni Franta in deplasare, pe 20 si 21 aprilie, aceasta fiind a doua prezenta a echipei noastre in careul de asi…

- ​Australia a învins, la Asheville, cu scorul de 3-2, reprezentativa SUA si s-a calificat în semifinalele FedCup. Ashleigh Barty a fost vedeta oaspetelor, cu doua victorii la simplu si cu cea de la dublu, scrie News.roSâmbata, Ashleigh Barty a învins-o, cu 6-1, 7-6 (2),…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, și s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franța, in luna aprilie. Fetele noastre s-au calificat dupa victoria la dublu reușita de Irina Begu și Monica Niculescu in fața celei mai bune perechi din lume Siniakova și Krejcikova, scor 6-7(2), 6-4,…