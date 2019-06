Australia - Autorităţile din Sydney au declarat stare de urgenţă climatică Autoritatile din Sydney au declarat stare de urgenta climatica, alaturandu-se sutelor de administratii locale din intreaga lume care cer adoptarea de masuri urgente impotriva schimbarilor climatice, relateaza dpa. Primaria a facut declaratia oficiala luni dupa o reuniune de consiliu, precizand ca locuitorii celui mai mare oras al Australiei sunt supusi unui "risc grav" din cauza schimbarilor climatice. Primarul orasului, Clover Moore, a declarat ca in ultimii ani guvernele federale "au prezidat in mod rusinos asupra unui dezastru climatic" si a adaugat ca tara se afla acum "intr-un moment critic".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

