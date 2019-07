Autoritatea care administreaza Marea Bariera de Corali a reclamat guvernului conservator australian ''cele mai ferme si mai rapide actiuni posibile'' impotriva schimbarilor climatice pentru a salva acest ecosistem inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO, informeaza vineri AFP. Autoritatea parcului marin al Marii Bariere de Corali din Australia, un serviciu guvernamental, mentioneaza intr-un studiu publicat saptamana aceasta ca este nevoie de reducerea urgenta a emisiilor de gaze cu efect de sera atat in Australia cat si la nivel global in scopul protejarii acestui imens recif coralier.…