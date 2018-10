Australia anunta ca livrarile de avioane F-35 catrearmata sa nu vor fi afectate de problemele din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Armata australiana a anuntat sambata ca livrarile de avioane de lupta F-35 din SUA vor continua, in pofida faptului ca aceste aparate de zbor au fost oprite la sol de catre Washington dupa prabusirea unuia dintre ele in septembrie, relateaza Reuters. Toate avioanele F-35 din SUA si din…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.știre in curs de actualizare

- Apple a anuntat un nou program de reparatii gratuite, de data aceasta pentru o parte dintre cei care au cumparat iPhone 8 in preajma lansarii. Se pare ca exista dispozitive afectate de o problema la placa de baza, care poate duce la reporniri neasteptate, blocare sau chiar imposibilitatea de a mai fi…

- Casa Alba a caracterizat miercuri drept 'regretabile' sanctiunile economice anuntate de Turcia in replica la cele adoptate de SUA, care au facut din nou apel la eliberarea imediata a pastorului american Andrew Brunson, relateaza AFP. 'Tarifele vamale ale Turciei sunt cu siguranta regretabile…

- Facebook intampina din nou probleme serioase cu serverele din Europa si nu numai. Foarte multi utilizatori de pe tot mapamondul s-au plans de conexiunea slaba sau inexistenta la Facebook. Din New Mexico, pana in Bucuresti, problemele cu reteaua sociala persista chiar in aceste momente.

- Congresul american a inghetat livrarea catre Turcia a avionului de lupta de generatiea a cincea F-35 din din cauza intentiei Ankarei de a cumpara sisteme rusesti antiracheta S-400, scrie The Washington Times.

- Legislatorii Congresului SUA au anulat oficial furnizarea de avioane de lupta F-35 Joint Strike Fighter armatei turce prin introducerea unei interdicții in versiunea finala a bugetului Pentagonului pentru anul fiscal urmator, scire The Washington Times. Camera Reprezentanților și Senatul au adoptat…

- Cele doua camere ale Congresului SUA, Senatul si Camera Reprezentantilor, s-au inteles in privinta bugetului Apararii pe 2019. Potrivit proiectului asupra caruia s-a cazut de acord in cele doua camere, va fi inghetata livrarea de avioane de lupta F-35 catre Turcia si se asteapta un raport pe aceasta…