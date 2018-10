Stiri pe aceeasi tema

- Armata australiana a anuntat sambata ca livrarile de avioane de lupta F-35 din SUA vor continua, in pofida faptului ca aceste aparate de zbor au fost oprite la sol de catre Washington dupa prabusirea unuia dintre ele in septembrie, relateaza ...

- Armata americana a decis sa țina la sol intreaga flota de avioane de lupta F-35, in urma unui incident in care a fost implicata o aeronava de acest timp, luna trecuta, in Carolina de Sud. Armata SUA a decis acest lucru pentru a verifica cat de sigure sunt pentru zbor avioanele de lupta. Mai mulți mecanici…

- Presedintele american Donald Trump i-a avertizat miercuri pe locuitorii din Carolina de Sud ca vine apa peste ei, dupa trecerea uraganului Florence, in timp ce bilantul mortilor in urma furtunii devastatoare a crescut la cel putin 36, relateaza Reuters. Trump a facut aceste declaratii dupa…

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…

- Armata israeliana a anuntat luni ca a activat sistemul de aparare aeriana "Prastia lui David" ca masura de precautie impotriva unor rachete trase in interiorul Siriei vecine, declansand sirenele in comunitatile din nordul Israelului, informeaza Reuters, conform agerpres. Rachetele au cazut…

- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…