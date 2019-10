O rasa hibrida de pisici popularizata de vedeta americana Justin Bieber, al carei import a fost interzis in Australia, ar fi avut un ''impact extrem'' asupra speciilor de vietuitoare salbatice native, conform unui studiu citat joi de DPA.



O cercetare recenta pe tema pisicii Savannah, creata prin incrucisarea unei rase domestice cu servalul, o specie de felina salbatica din Africa, ''atesta cu tarie'' decizia Guvernului australian luata in urma cu un deceniu, au anuntat joi reprezentanti ai programului Threatened Species Recovery Hub, cu sediul in Canberra.

