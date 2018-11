Australia - 28 de balene au murit după ce au eşuat pe o plajă din sud-estul ţării Douazeci si opt de balene au murit dupa ce au esuat pe o plaja din sud-estul Australiei, au indicat miercuri responsabili pentru mediu, citati de AFP si DPA.



Pilotul unui avion privat care zbura deasupra Parcului National Croajingolong, din statul australian Victoria, a raportat marti dupa-amiaza descoperirea a 27 de balene pilot si a unei balene cu cocoasa esuate pe o plaja.



Ajunsi la fata locului marti seara, responsabilii parcului au constatat ca opt cetacee se aflau inca in viata, insa in stare critica, dar atunci cand s-au intors miercuri, toate balenele

Sursa articol: agerpres.ro

