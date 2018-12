Austral Trade, furnizor de produse de papetarie, integreaza noi servicii pentru companii

Stiri pe aceeasi tema

- Cu afaceri de 65 de milioane de lei si o cota de 28%, Fares este liderul pietei locale de ceaiuri, un domeniu estimat la circa 90 de milioane de lei in 2017, cu potential de a avansa pana la 95 de milioane de lei anul acesta.

- "Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse cu astfel de verificari catre companiile mici. Si trebuie schimbata abordarea pentru ca lipsa de venituri la bugetul de stat din partea aceasta de companii vine in special la marii si mijlocii, nu neaparat de la cei mici. Repet, consuma foarte mult…

- Conform statisticii, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in: activitati de servicii in tehnologia informatiei - inclusiv activitati de servicii informatice (6.380 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.580 lei). Comparativ cu luna octombrie…

- Aceștia vor fi ajutați sa iși gaseasca un loc de munca și sa devina astfel independenți din punct de vedere social, in cadrul unui proiect finanțat din granturi europene, derulat in cinci țari, printre care și Romania. Zilele trecute, a fost lansat oficial in Romania un proiect care se adreseaza tinerilor…

- Președintele Colegiului Farmaciștilor din Buzau va coordona Grupul de lucru pentru Produse farmaceutice și Dispozitive Medicale al Consiliului Uniunii Europene pe perioada in care Romania va deține președinția Consiliului. Reprezentanța Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana pregatește,…

- Infiintata in anul 2005, compania Auto Class SRL, cu sediul in Craiova, ofera servicii si produse la o calitate superioara. Lucrand sub deviza „La noi gasiti originalul!”, echipa Auto Class SRL pune accent pe cresterea satisfactiei clientilor, furnizorii companiei fiind ...

- “Daca industria aceasta se va împiedica de ceva în România va fi de faptul ca nu reuseste sa creasca suficient robinetul de resurse umane specializate de care are nevoie”, a declarat Florin Talpes marti seara în cadrul unui eveniment organizat de Asociatia Nationala…

- Angajatori de TOP revine in Timisoara, pe 19-20 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri si promite sa aduca Jobul ideal mai aproape de cei care sunt in cautarea unui loc de munca. Cel mai mare targ de cariera, Angajatori de TOP Timisoara, reuneste in aceasta toamna peste 3000 de oportunitati…