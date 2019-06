Stiri pe aceeasi tema

- Compania olandeza a cailor ferate a anuntat miercuri ca va acorda mai multe zeci de milioane de euro pentru despagubirea evreilor deportati catre taberele de concentrare naziste în timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.

- Președintele Emmanuel Macron a participat luni la ceremonia oficiala de deschidere a celei de-a 53-a ediție a Paris - Le Bourget Air Show, cel mai mare miting aviatic din lume, ocazie cu care liderul francez a prezentat un model al unui viitor avion de vanatoare european din generația a 6-a, potrivit…

- Romania a exportat in primele doua luni ale acestui an cereale in suma de 373,4 milioane euro, cu 33,3% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din…

- Grupul italian de electrocasnice va angaja inca 220 de oameni la Jucu, langa Cluj-Napoca, a declarat Massimo Paronitti, directorul de operatiuni pentru Europa. In acest moment, De'Longhi are 2.400 de angajați. Grupul a preluat fabrica de la Jucu in anul 2012, dupa ce Nokia s-a retras din Romania. Aceasta…

- Ca anul agricol 2017-2018 a fost deosebit de bun știm deja. Dar cat de bun a fost va invitam sa vedeți in continuare acum, dupa ce Institutul Național de Statistica a reușit sa traga linia și sa calculeze rezultatele totale. Fruntașii Europei la porumb și floarea-soarelui Daca e sa incepem discuția…

- Exporturile de preparate din carne si peste s-au indreptat aproape integral spre piata Uniunii Europene (14,1 milioane euro valoarea exporturilor in tarile comunitare). Germania și Marea Britanie, in topul destinațiilor In topul destinatiilor s-au aflat Germania (exporturi…

- Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului intre 1964 si 2000, cand a abdicat in favoarea fiului sau Henri, actualul suveran. Jean s-a nascut la 5 ianuarie 1921, ca fiu al Marii Ducese Charlotte si al printului Felix de Bourbon-Parma. Prima parte a vietii i-a fost marcata de Al…

- Un turist american a incercat sa fure fier de la calea ferata din lagarul de la Auschwitz și a fost reținut de poliție. Turistul a fost eliberat dupa ce și-a recunoscut fapta, dar va aparea in fața unui tribunal din Germania. Barbatul, in varsta de 37 de ani, a recunoscut ca incerca sa fure si a fost…