Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat, joi, o ipoteza in cazul proiectului de lege depus de Liviu Dragnea si Serban Nicolae la Parlament, prin care se impune BNR repatrierea intregii rezerve de aur a Romaniei, aflata in prezent la Banca Angliei. "Oare se pregateste instalarea unei…

- Unul dintre initiatorii proiectului de lege privind obigatia BNR de a repatria rezerva de aur a Romaniei, Serban Nicolae, a explicat, la Parlament, de ce a depus aceasta initiativa legislativa. "Asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, si nu prin vecini, si nici nu platiti chirie, sa vi le…

- Rezerva internaționala se cheama rezerva internaționala pentru a putea fi vazuta și certificata de catre piețele internaționale, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). "Despre subiectul aur nu am nimic in plus de adaugat fata de ceea ce s-a spus de catre BNR,…

- Rezerva internationala de aceea se cheama rezerva internationala pentru a putea fi vazuta si certificata de catre pietele internationale, a afirmat joi Valentin Lazea, economist sef Banca Nationala a Romaniei, intrebat despre propunerea legislativa referitoare la repatrierea rezervei de aur a Romaniei.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si senatorul PSD, Serban Nicolae, au depus, miercuri, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, un proiect de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur ale BNR. Proiectul prevede ca BNR…

- Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus miercuri la Senat un proiect care prevede modificarea Legii de functionare a BNR. Initiatorii vor ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania detine aproape 104 tone de aur.

- Proiectul prevede ca BNR urmareste mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei. „Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si senatorul PSD, Serban Nicolae, au depus, miercuri, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, un proiect de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur ale BNR.Proiectul prevede…