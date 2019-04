Aurul României, adus de la Londra. Daniel Zamfir: ar trebui să ridice semne de întrebare ”In ceea ce privește aurul, vreau doar sa va spun un lucru care ar trebui sa ridice semne de intrebare tuturor celor care sunt impotriva acstui proiect de lege. In primul rand, atunci cand s-a transferat aurul la Londra, au fost niște explicații pe care ni le-a dat Banca Naționala, și anume ca transferul este unul temporar, au trecut 20 de ani. Era vorba ca se poate face un audit fizic. Am aflat acuma ca nu se mai poate face audit fizic sa vedem daca aurul ala e acolo. Sa il tiparim și noi, sa vedem, sunt ștanțele de atunci? Nu sunt? La momentul in care am transferat aurul, incasam o dobanda.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

