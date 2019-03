Aurul României. Adrian Vasilescu (BNR), reacție la suspiciunile lui Teodorovici: Să citească! “Este exclus. Banca Angliei poate sa efectueze operațiuni numai cu acordul și mai ales la cererea Bancii Naționale a Romaniei, potrivit contractului. Sa citeasca, ca am scris in fiecare an la Parlament raport despre aceste lucruri, cantitate, condiții. Raportul BNR este și auditat internațional”, a spus Vasilescu pentru DC News. "Cei care fac astfel de declarații nu citesc" "Cei care fac astfel de declarații nu citesc"

Vasilescu a povestit și despre momentul in care o parte din aurul țarii a fost trimis in Anglia cu acordul principalelor instituții și al președintelui Ion Iliescu. "In privința acestei rezerve… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

