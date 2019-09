“Aurul negru” și-a pierdut valoarea de odinioară. Stocuri imense de cărbune, în derivă în porturile europene “Aurul negru&" și-a pierdut valoarea de odinioara. Stocuri imense de carbune, in deriva in porturile europene Stocurile de carbune au inceput sa creasca in unele porturi europene in conditiile in care companiile de utilitati din Germania si pana in Spania prefera din ce in ce mai mult gazele naturale, o optiune mai ecologica pentru productia de energie electrica Rezervele de cărbune din porturile Rotterdam, Amsterdam şi Vlissingen au crescut săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. Unul dintre motive este vremea frumoasă din ultima… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de carbune au inceput sa creasca in unele porturi europene in conditiile in care companiile de utilitati din Germania si pana in Spania prefera din ce in ce mai mult gazele naturale, o optiune mai ecologica pentru productia de energie electrica, transmite Bloomberg. Rezervele de…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Romaniei, incepe o caravana in Europa pentru a se intalni cu romanii din diaspora, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie. Liderul USR va ajunge in orașe din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Republica Moldova pentru a se intalni cu comunitațile…

- Stocurile de carbune au inceput sa creasca in unele porturi europene in conditiile in care companiile de utilitati din Germania si pana in Spania prefera din ce in ce mai mult gazele naturale, o optiune mai ecologica pentru productia de energie electrica, transmite Bloomberg preluat de agerpres.…

- 47% dintre romanii care au emigrat vor sa se intoarca in tara, fata de 57% in 2017, arata rezultatele unui studiu despre diaspora romaneasca, potrivit unui comunicat transmis de RePatriot - un proiect al Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. Studiul a fost realizat de Open-I Research, la…

- Fitch a retrogradat marti ratingul pe termen lung al grupului britanic Vodafone de la "BBB plus" la "BBB", perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la "F2" la "F3".…

- Takeaway.com, din Amsterdam, si rivala sa britanica Just Eat au finalizat termenii unui acord de fuziune prin intermediul caruia vor crea o companie globala de livrare a mancarii care va putea rivaliza cu Uber Eats pentru pozitia de cea mai mare companie de profil din afara Chinei, transmite Reuters,…

- Doctor Ian Walker, a incheiat calatoria din extremitatea nordica a Europei pana in cel mai sudic punct al continentului in 16 zile, 20 de ore si 59 de minute, doborand astfel recordul precedent cu peste doua zile. El a pornit de la Capul Nord (Nordkapp), cel mai nordic punct al Europei, la…

- Avionul companiei olandeze era impins cu spatele, in timpul procedurii de ''push-back'' de dinaintea decolarii spre Madrid, cand a lovit aeronava Easyjet, care urma sa decoleze spre Londra. Ambele aparate au suferit avarii. Incidentul este investigat de autoritatea aeronautica si de politia militara…